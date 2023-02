Servizi straordinari di controllo del territorio in zona stazione a Reggio Emilia

Nella serata di ieri, nell’ambito di servizi straordinari di controllo, quattro equipaggi della Questura, in divisa e in abiti civili, hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, segnalati in via Dante dai cittadini residenti nell’ambito di un costante e proficuo flusso informativo.

I servizi, in particolare, si organizzano proprio sulla scorta delle segnalazioni che quotidianamente pervengono in Questura, in modo da poter modulare la presenza di personale in divisa ed in abiti civili negli orari e nelle aree ritenute maggiormente meritevoli di attendo monitoraggio.

Complessivamente, nell’area sono state controllate 50 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, tutte in regola con il permesso di soggiorno. Gli uomini della Squadra Mobile, partendo dallo sviluppo dei dati raccolti nel corso dei plurimi controlli effettuati in zona stazione, si sono recati presso Villaggio Stranieri dove hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane diciannovenne. La perquisizione del locale cantina, grazie al fiuto dell’unità cinofila della Polizia Locale appositamente impiegata per il servizio di controllo straordinario, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 58 grammi di sostanza stupefacente, in buona parte del tipo cocaina. Il giovane veniva tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima.