Rinviati a fine anno i tagli ai dehors Fiepet Confesercenti: “un incentivo a rendere ancora più attrattiva Modena”

Il provvedimento proposto dal Governo al decreto legge Milleproroghe di posticipare alla fine del 2023 la validità dei dehors autorizzati sulla base delle deroghe previste dalle normative adottate per contrastare la pandemia da Covid è stato accolto con soddisfazione da Fiepet Confesercenti Modena.

“Quello del Governo – commenta Daniele Cavazza, Coordinatore provinciale Fiepet Confesercenti Modena – è un provvedimento che di fatto pone l’attenzione alle difficoltà di questi ultimi anni dei pubblici esercizi. Questo tempo sarà necessario per condividere con l’amministrazione locale una revisione del modo di intendere questi spazi attrattivi per i cittadini e per i turisti, che portano vitalità alla città e rendono attraenti i nostri centri storici”.