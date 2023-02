Processo Saman Abbas: dichiarazione di Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana

“Si apre oggi il processo per Saman Abbas, la giovane donna trovata morta nei pressi dell’abitazione in cui viveva insieme alla sua famiglia, della cui morte sono accusarti i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, la madre Nazia tuttora latitante, ed il padre, Shabbar Abbas, detenuto in Pakistan e non ancora estradato in Italia. Al processo si costituiscono parte civile anche alcune associazioni di Bologna ed è molto importante che ci sia un’eco così diffusa perché, come è stato richiesto anche da autorevoli esponenti della stampa nei giorni scorsi, questo processo va ben oltre il singolo caso, e rientra nella storia delle pagine dei diritti, delle disuguaglianze e della violenza, al pari di altri casi, quali quello di Giulio Regeni, solo per fare un esempio.

Affinché non accadano mai più episodi come questi è necessario conoscere la verità più piena di quei fatti ed evitare che ognuno la produca da sé. Abbiamo molta fiducia nella Magistratura e questo caso è per noi emblematico anche per scrivere la Carta dell’Uguaglianza che il Piano della Città metropolitana prevede di volere condividere con tutte le associazioni di migranti presenti a Bologna. Matrimoni forzati, infibulazioni, vite recluse non hanno giustificazione alcuna nella cultura di provenienza, sta a noi rendere effettivi i principi di uguaglianza, di equità e di libertà alla base dell’Europa e di comunità in cui si vive meglio tutti”.