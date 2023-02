Polizia locale Formigine: prevenzione e sicurezza

Si è tenuta ieri sera (giovedì 9 febbraio) la Commissione congiunta “Pianificazione territoriale e Affari istituzionali”, durante la quale si è parlato delle Politiche per la sicurezza e controllo del territorio formiginese, attraverso il report delle attività della Polizia locale nel 2022.

Il Corpo formiginese è composto da 25 agenti, comandati a partire dallo scorso mese di novembre dal Commissario superiore Susanna Beltrami.

Gli agenti hanno effettuato 9.240 ore di attività sui 250 chilometri di strade comunali. Per quanto riguarda le violazioni maggiormente accertate, figura l’eccesso di velocità, tema particolarmente sentito dai cittadini formiginesi, come rilevato in numerosi consigli di frazione e come si evince dalle loro segnalazioni. Seguono le infrazioni per sosta irregolare (866 sanzioni) e mancanza di copertura assicurativa (116 violazioni).

Attraverso scout speed, telelaser e autovelox sono state 36 le patenti ritirate, mentre sono 69.991 le sanzioni notificate dal sistema automatico di rilevazione della velocità media installato sulla tangenziale Modena-Sassuolo, su entrambi i sensi di marcia, dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa. In quel tratto, lo ricordiamo, transitano 50.000 veicoli al giorno; le infrazioni, decisamente in calo, riguardano dunque lo 0,3% dei veicoli. Da quando è stato installato il cosiddetto “tutor”, non si sono registrati incidenti nel tratto interessato. I proventi provenienti da queste sanzioni sono destinati a interventi di manutenzione e sicurezza stradale, in particolare: ciclabili e ricucitura della rete ciclopedonale, nuova rotatoria sulla via Radici a Corlo, riqualificazione delle aree antistanti le scuole. Inoltre, con la bella stagione partirà un consistente piano di asfaltature nel capoluogo e nelle frazioni.

Per quanto riguarda il controllo sui mezzi pesanti, figurano 76 sanzioni per autotrasporto irregolare.

143 sono stati gli incidenti, 51 dei quali con feriti.

In materia di vigilanza sull’applicazione delle leggi a tutela dell’ambiente e della sua salubrità sono stati effettuati 85 controlli, anche attraverso l’impiego delle cosiddette foto-trappole.

Molte ore (86) sono state dedicate alla prevenzione e agli incontri con 22 classi per l’educazione stradale. Inoltre, sono stati acquistati un grande tappeto didattico e 20 biciclette per insegnare, sia in area chiusa che all’aperto, il corretto utilizzo della bicicletta.