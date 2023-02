La Juve pensa a Frattesi mentre il Sassuolo si prepara per Udine

Si parla sulla stampa specializzata di un primo contatto (non ufficializzato) tra la Juventus, il Sassuolo e il procuratore di Davide Frattesi per l’ipotesi di trasferimento del centrocampista a Torino il prossimo Giugno.

Dopo la Roma nella quale Davide sembrava poter tornare l’estate scorsa, ora sembrerebbe esserci la Juventus a corteggiarlo per un disegno futuro di rosa molto italiano.

Tra il club di via Squinzi 1 e la vecchia signora come si sa, esistono da tempo buoni canali in ambito di mercato, si pensi al trasferimento in bianconero di Locatelli ad esempio.

Per ora, il numero 16 neroverde è dato nell’undici titolare che domenica alle 12:30 scenderà in campo, alla Dacia Arena di Udine, per provare ad allungare la serie positiva di risultati iniziata con il pareggio a Monza, passando dalla storica prestazione di San Siro e la successiva vittoria in casa contro l’Atalanta.

(Claudio Corrado)