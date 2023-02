Domani apre la nuova stagione dialettale 2023 del Ruggeri di Guastalla

Con l’anno nuovo riparte la stagione di teatro dialettale al teatro comunale di Guastalla. Il primo spettacolo della Stagione dialettale 2023 “I nostar dialett” va in scena sabato 11 febbraio alle 21:00 con AL NONO L’HA VINT, spettacolo della compagnia “Nuova Scena Reggiana” e Antonio Guidetti. Due atti comici di Antonio Guidetti. Regia di Damiano Scalabrini. Durata: 120′

Il nonno ha vinto al gratta e vinci. Bel colpo, ma non sa che la cifra vinta è ben più alta di quella che appare in un primo momento. Stiamo calmi, per fortuna nonno Armando ha due nipoti che gli vogliono un bene dell’anima e, in modo del tutto disinteressato, Italo e Giulio, i due nipoti, aiuteranno il carissimo nonno a comprendere la realtà della situazione…Non proprio esattamente anzi, i due farabutti cercheranno di fregare il povero vecchietto con l’aiuto di Tatiana poco badante e molto spartana. Riusciranno i nostri anti eroi a fregare l’ignaro parente? Mah?

Biglietti : Ingresso intero € 10 / Bambini (fino a 10 anni) € 5

I proventi degli spettacoli saranno devoluti all’Associazione Sclerosi Multipla.

I biglietti della stagione dialettale si acquistano presso la biglietteria del Teatro Ruggeri la sera dello spettacolo.

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Guastalla – Vicolo Caracci, 2

0522839756 / 761 – ufficiocultura@comune.guastalla.re.it