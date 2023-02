Claudio Domenicali riconfermato Presidente di Motor Valley Development

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati, è stato riconfermato per altri due anni alla presidenza di Motor Valley Development, l’Associazione che riunisce tutti i brand a due e quattro ruote della Terra dei Motori emiliano-romagnola. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci.

“Negli ultimi anni ho svolto con orgoglio e responsabilità il compito di Presidente dell’associazione Motor Valley Development perché credo che valorizzare l’unicità di questo territorio sia un dovere per chi come noi ne fa parte. È un onore poter continuare in questo ruolo anche nel prossimo biennio e desidero ringraziare tutti i soci e le istituzioni per la fiducia”, ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati e Presidente Motor Valley. “Il distretto industriale, turistico e culturale della Motor Valley emiliano-romagnola merita di essere sostenuto e promosso in ogni sua componente, continuando a dare valore alle prestigiose università, alla cultura storica, artistica e alla competenza motoristica e tecnologica senza eguali”.

La Motor Valley è un distretto industriale unico al mondo, forte di 16.500 aziende e oltre 90mila addetti, con 16 miliardi di fatturato annuo e un export di 7 miliardi. Una realtà che è divenuta negli anni un asset turistico strategico per la Regione, grazie a 13 musei specializzati (tra cui il Museo Enzo Ferrari di Modena, il Museo Ferrari di Maranello, il Museo Automobili Lamborghini, il Museo Ferruccio Lamborghini, il Museo Ducati di Borgo Panigale e il Museo Horacio Pagani), 18 collezioni private e 4 autodromi per le gare sportive (il “Riccardo Paletti” a Varano de’ Melegari, l’Autodromo di Modena a Marzaglia, l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” a Imola e il Misano World Circuit Marco Simoncelli a Misano Adriatico).

Ulteriori informazioni su Motor Valley Development sono disponibili sul sito dell’associazione https://www.motorvalley.it/