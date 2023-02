Alessandra Pederzoli conquista il pubblico dell’Auditorium Montalcini

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro 2023, in un Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola gremito di pubblico, la docente universitaria e dottore commercialista Alessandra Pederzoli ha presentato il suo libro “Al Volante della mia vita”, intervistata dalla giornalista Federica Galli nell’ambito di un evento organizzato insieme dal Rotary di Mirandola e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

La serata ha raccolto un grande successo di pubblico e partecipazione, con i numerosissimi presenti che hanno seguito con attenzione ed emozione. L’intera comunità mirandolese, con quest’evento volto a fare conoscere meglio la sua storia, ha voluto tributarle l’assoluto affetto che la sua città di nascita – Mirandola – le riconosce e le vuole trasmettere.

Nel colloquio con Federica Galli, Alessandra Pederzoli ha raccontato come sia nata l’idea di raccogliere in un libro la sua esperienza e il rapporto con la malattia che da diversi anni la accompagna, come ospite indesiderato del suo fisico e della sua vita, e che è inevitabilmente entrata anche nelle vite di chi è a lei più vicino, inclusi familiari, parenti e amici. Ne è uscito un racconto intenso, sincero, forte ed appassionato, che ci fa – come lei stessa scrive – “rileggere le nostre vite e ritrovare quelle sfumature che testimoniano come in tutto ci sia stata bellezza e tanto, tanto Amore”. “Voglio parlare anche ai giovani e a chi non è malato: la felicità non dipende dal nostro stato di salute ma da noi stessi: in qualunque condizione di vita e di salute si può – e si dovrebbe – essere felici”, ha aggiunto a margine della presentazione.

Con la sua pubblicazione Alessandra Pederzoli si è conquistata la stima, l’ammirazione e l’affetto di tante persone in tutta Italia, incontrando il pubblico in eventi a Bologna, Milano, Roma, Modena e provincia. Prossimamente il volume sarà presentato anche nell’Aula del Senato della Repubblica.

“Alessandra è per noi e per tutti un esempio indiscutibile di forza, di coraggio e di resilienza, con una capacità di raccontare lucidamente la propria storia e le proprie difficoltà, seguendo il filo conduttore del volo e soprattutto dell’amore assoluto della vita”, ha detto in apertura la Presidente del Rotary di Mirandola Stefania Pellacani. “Stima, ammirazione ed affetto per Alessandra e la sua storia sono ancora più rafforzati considerato che i diritti d’autore verranno devoluti alla LILT di Modena per il progetto Medico-paziente-familiari”, ha aggiunto Cosimo Quarta, Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

