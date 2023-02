Adolescenti e comportamenti a rischio, incontro pubblico lunedì al Centro Giovani di Maranello

Un incontro pubblico per approfondire la tematica, sempre più attuale, dei comportamenti a rischio negli adolescenti. Se ne parla lunedì 13 febbraio alle ore 19 al Centro Giovani di Maranello (Via Vignola 79), in una iniziativa organizzata dalla Scuola Adleriana di Psicoterapia di Reggio Emilia e dal Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. Al centro dell’incontro i nuovi orientamenti e le modalità di espressione di ragazzi e ragazze.

Relatori dell’incontro Cesare Rinaldini, Psicoterapeuta Centro Anemos Vignola, Antonella Ciriaco, Neuropsichiatra infantile – Nespolo di Villa Igea e Centro Anemos, Cecilia Glorioso, Psicologa del Sassuolo Calcio e Psicoterapeuta in formazione Scuola Adleriana e Luca Righi, Psicologo e Psicoterapeuta in formazione della Scuola Adleriana.