AC Reggiana 1919 e Polizia Locale di Reggio Emilia insieme per la Sicurezza stradale

La Polizia Locale di Reggio Emilia ed AC Reggiana Calcio insieme per alcuni video che

verranno utilizzati nelle Scuole di Reggio Emilia e sui Canali Social della Società Granata

per sensibilizzare i giovani sulla Sicurezza Stradale.

Il format è molto semplice e diretto, volto a rendere consapevoli i ragazzi ed a far loro

prendere coscienza dell’importanza dei tempi di reazione e quindi sulla necessità di

rispettare sempre i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

I video sono stati realizzati interamente con mezzi ed “attori” a Km. Zero, grazie agli

agenti della Polizia Locale che li hanno ideati e prodotti nell’ambito dell’attività di

educazione e sensibilizzazione ai temi della sicurezza, assieme agli studenti dell’Istituto

Tecnico per Geometri, Angelo Secchi, dell’Istituto Matilde di Canossa e ad un simpatico

“cameo” di alcuni giocatori della prima squadra dell’AC Reggiana, autentici testimonial

dell’iniziativa.

Il DG di AC Reggiana, Vittorio Cattani, ha dichiarato: “E’ stato decisamente divertente e

molto interessante, per i nostri ragazzi della prima squadra, contribuire ai video della

Polizia Locale sulla sicurezza stradale, attività che si integra perfettamente con il nostro

impegno sociale con Prefettura e Questura per la diffusione della legalità e che si

estende, ora, anche alla sicurezza stradale, altro importante elemento per la crescita

dei nostri ragazzi”.

Il comandante della Polizia Locale di Reggio Emilia, Stefano Poma, ha affermato: “Con questi semplici video abbiamo voluto cercare un nuovo modo per comunicare ai ragazzi alcuni concetti base della sicurezza stradale, partendo proprio dalla conoscenza di se stessi e dei tempi di reazione del proprio fisico, la cui comprensione è fondamentale per

prevenire incidenti e per guidare tutti i mezzi dalla bicicletta all’automobile in modo

responsabile. Ringraziamo di cuore gli attori a Km. Zero che hanno partecipato al

progetto, i ragazzi dell’ITC Secchi, dell’Istituto Matilde di Canossa e la prima squadra

della Reggiana Calcio che hanno contribuito con la loro simpatia e spontaneità alla

buona riuscita del nostro lavoro”.

Questi video sono un significativo momento di sensibilizzazione che, si augurano i

promotori, potrà continuare con altri esempi ed argomenti che verranno affrontati nelle

prossime “puntate”.