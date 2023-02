A Modena una tappa della Coppa Italia di rugby femminile

Mentre la Nazionale italiana maschile è impegnata nel torneo internazionale “Sei nazioni”, Modena ospita un appuntamento di rilevo nazionale per il rugby. Alcune tra le migliori squadre italiane di rugby femminile arrivano in città per sfidarsi nella Coppa Italia Seniores a 7 di questa affascinante disciplina sportiva: domenica 12 febbraio lo stadio di rugby “Luciano Zanetti” di Collegarola, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e gestito dalla società Modena Rugby 1965, ospita infatti il quinto turno stagionale della manifestazione nazionale, che nei mesi scorsi ha fatto tappa già due volte nel Modenese (a Formigine), oltre che a Piacenza a San Marino. La Coppa Italia è organizzata dal comitato regionale Emilia-Romagna della Federazione italiana rugby (Fir), mentre la tappa modenese di domenica è a cura del club geminiano Fifteen Wilds AllBluff Rugby Mutina.

Le gare prendono il via alle ore 11 e a sfidarsi, in due gironi da tre compagini ciascuno, sono le squadre Polisportiva Oltrefersina, Hic sunt leones Bologna, Falconara, Highlanders Formigine Rugby, Venezia Rugby e appunto le “padrone di casa” del Fifteen Wilds All Bluff Rugby Mutina.

Oltre alle Seniores, i campi di Collegarola ospiteranno anche un appuntamento dedicato alle giovani promesse del rugby femminile regionale: in programma ci sono gli allenamenti delle categorie Under 13, Under 15 e Under 17, con circa 40 ragazze selezionate dal comitato regionale della Fir dalle squadre emiliano-romagnole.

Approfondimenti online sul sito www.federugby.it.