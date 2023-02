Successo e partecipazione a Boretto per la seconda giornata formativa di un percorso unionale in materia di protezione civile

Ieri mattina (mercoledì 8 febbraio), nella sala al 1° piano della Bbiblioteca comunale di Boretto, si è tenuta la seconda giornata formativa di un percorso in materia di Protezione Civile iniziato nel 2022 e organizzato dall’Unione Bassa Reggiana in stretta collaborazione con l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Emilia Romagna e il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

La formazione, rivolta a tecnici comunali, dipendenti dei comuni “non tecnici”, referenti per le funzioni del Centro Operativo Comunale (COC), agenti di Polizia Locale referenti dei vari COC, sindaci, assessori, consiglieri comunali, ha come obiettivi la crescita professionale dei funzionari, la condivisione delle procedure e le sinergie tra i vari attori del sistema allo scopo di far crescere il sistema locale di protezione civile. Successivamente si lavorerà in modo propositivo nel promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile insieme alla cittadinanza, con priorità rivolta a bambini e ai giovani del territorio, anche attraverso delle azioni coordinate insieme alle istituzioni scolastiche.

Dopo il saluto di Matteo Benassi, Sindaco di Boretto ed Elisabetta Sottili, Sindaca di Luzzara con delega alla Protezione Civile presso l’Unione Bassa Reggiana, sono intervenuti alcuni funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e il Dott. Stefano Castagnetti, geologo e progettista dei piani comunali di Protezione Civile. Sono stati approfonditi i seguenti temi: l’Ufficio Territoriale di Reggio Emilia e le Competenze in ambito di Protezione Civile, il Sistema Regionale di Allertamento, la Pianificazione di Protezione Civile, Il COC (Centro Operativo Comunale).

Molto buona la partecipazione anche a questo secondo incontro al quale hanno partecipato circa 90 persone, tra dipendenti comunali, operatori di Polizia Locale e amministratori (40 in presenza e 50 in collegamento da remoto).

Il prossimo incontro, il terzo del percorso formativo, si terrà il 22 febbraio a Reggiolo mentre una quarta giornata è in programma a Gualtieri per il 13 marzo quando ci sarà anche una simulazione pratica di COC (centro operativo comunale).