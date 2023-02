Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 10 febbraio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata con gelate diffuse notturne e mattutine. Temperature minime in flessione; lungo la costa avremo valori fra -1 e -3°C, sul resto della pianura intorno a -4/-5 gradi. Massime in ripresa con valori fra 5 e 7 gradi. Venti deboli nord-occidentali. Mare poco mosso, mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.