La Polizia di Stato continua a Reggio Emilia l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità

In seguito a quanto stabilito nelle scorse settimane con apposita ordinanza dal Questore di Reggio Emilia, ovvero l’attuazione di una vigilanza dinamica dedicata in orario notturno presso la Stazione Storica da parte delle pattuglie del dipendente U.P.G.S.P. e dell’Arma dei Carabinieri, che svolgono il costante controllo del territorio, unitamente agli equipaggi della Polizia Locale e, se necessario, con il concorso delle pattuglie della Guardia di Finanza, negli ultimi giorni sono state controlla 176 persone, 2 esercizi pubblici ed effettuati 7 posti di controllo.

Durante l’espletamento di questi servizi, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un bar del centro storico per la presenza di due donne moleste che arrecavano disturbo agli altri avventori. Gli operatori delle Volanti hanno identificato e allontanagto le due donne.

Un’altra pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Bagni per su segnalazione di un’autovettura in stato di abbandono. Dai controlli in banca dati è risultato che il 12 dicembre scorso era stato denunciato il furto dell’auto. Dopo i necessari adempimenti la vettura è stata sequestrata e trasportata in Questura per la successiva restituzione al proprietario.