Fibra ottica, al via un cantiere a Magreta

Prenderanno il via lunedì 13 febbraio i lavori per la posa della fibra ottica in via Colombo e via Spezzani a Magreta. Gli interventi, realizzati da Open Fiber, si inseriscono in un piano esteso a tutto il territorio per rendere Formigine e le sue frazioni sempre più “smart”.

Grazie alla velocità di navigazione elevata, alla stabilità di connessione e a una latenza molto bassa che evita ritardi nella trasmissione dei dati, la nuova rete sarà in grado di semplificare attività quotidiane come lo smart working e lo streaming online in 4K.

Come stabilito dalla convenzione tra Open Fiber e il Comune di Formigine, oltre il 70% del piano di installazione viene eseguito mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aree già esistenti, mentre gli scavi sono effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale, come avverrà a Magreta, dove sono assenti condutture preesistenti su cui intervenire.

“Al giorno d’oggi – commenta il Sindaco Maria Costi – dotare tutto il territorio di infrastrutture all’avanguardia è assolutamente necessario. Grazie ai lavori anche in quest’area arriverà presto una connessione ancora più stabile e veloce. Un nuovo tassello che ci avvicina all’obiettivo finale”.

Al termine dell’intervento, segnalato da apposita segnaletica, la ditta incaricata procederà al ripristino del manto stradale nel tratto interessato dagli scavi.