Diabete a scuola: incontro per insegnanti e firma ufficiale del Protocollo sabato a Reggio

Scoprire come è possibile vivere con serenità insieme ad insegnanti e compagni di classe la scuola, anche se affetti da diabete, una patologia che, a Reggio Emilia, interessa circa 110 bambini e ragazzi. Per questo torna l’appuntamento formativo per il personale scolastico della provincia per imparare a tutelare e gestire bambini e ragazzi affetti da questa insidiosa malattia.

L’incontro dal titolo “A Scuola impariamo il diabete, con dolcezza”, si svolgerà sabato 11 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nella Sala Giuseppe Menada della Croce Verde, in via della Croce Verde, 1 a Reggio Emilia.

In quell’occasione, in presenza, sarà ufficialmente firmato, dalla Direzione scolastica provinciale, dalla Provincia di Reggio Emilia, dall’Asl e dalle associazioni per persone affette di diabete il nuovo Protocollo Scuola-Ausl di Reggio Emilia per la tutela dei più piccoli con questa patologia. Oltre agli interventi degli esperti sono previste testimonianze di insegnanti, infermieri e genitori.

Nel percorso scolastico, per i giovani studenti, è estremamente importante gestire il corretto controllo glicemico, partendo da vari gradi di autonomia che, pertanto, richiedono una collaborazione virtuosa tra famiglie, scuole e sanità.

La giornata sarà aperta dai saluti di: Nico Giberti, consigliere con delega della Provincia di Reggio Emilia, Raffaella Curioni, assessore con delega a Educazione, Conoscenza, Città universitaria e Sport Comune di Reggio Emilia, Rolando Landini, presidente Croce Verde Reggio Emilia Odv, Paolo Bernardi, dirigente Ufficio Scolastico territoriale Ambito XI Reggio Emilia; Antonietta Cestaro, responsabile Ufficio integrazione e sostegno servizi didattici e culturali, Ufficio scolastico territoriale di Reggio Emilia, Paola Campo, presidente della REtescuole del primo ciclo di Reggio Emilia; Alessandro Volta, direttore programma aziendale materno infantile, Ausl-Irccs di Reggio Emilia; Sara Signorelli, dirigente scolastica Istituto comprensivo Carpineti Casina “G. Gregori”.

Seguiranno poi gli interventi di Federico Bonvicini, Pediatra, Ausl di Reggio Emilia; Anna Lasagni, pediatra, Responsabile dell’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica, Ausl di Reggio Emilia, Luigi Moscara, responsabile della Pediatria di Comunità Distretti di Reggio Emilia e Correggio; Barbara Berni, presidente “Fand Diabete Reggio Emilia Odv”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Gabriele Arlotti.

Nell’ambito dell’evento si parlerà di Diabete e procedura di presa in carico del bambino che ne è affetto per l’inserimento in ambiente scolastico ed extrascolastico, della gestione in classe dell’alunno con diabete e del nuovo Glucagone spray (farmaco salvavita a disposizione). Sarà l’occasione per presentare esempi di collaborazione tra famiglie, scuole e Ausl anche con testimonianze di genitori, insegnanti e infermiere del Servizio Infermieristico Domiciliare Pediatrico. Al personale scolastico sarà rilasciato attestato di partecipazione valido per il riconoscimento dei crediti formativi. Per informazioni e ultime iscrizioni: 3498750585.

L’incontro è promosso da: Istituto comprensivo Carpineti e Casina G. Gregori, Ausl di Reggio Emilia e Fand Diabete Reggio Emilia Odv e gode dei patrocini di Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Feder (Federazione diabete Emilia-Romagna).