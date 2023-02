Castelnovo Sotto:: domenica 12 febbraio la seconda sfilata del Carnevale del Castlein

Domenica 12 febbraio andrà in scena la seconda grande sfilata del Carnevale 2023 di Castelnovo di Sotto.

Il programma di questa prima giornata prevede, alle ore 14.30, l’inizio della kermesse nelle strade del centro. Ospite dell’inaugurazione sarà la Mp Animazioni e spettacoli con esibizioni di clown, maghi, giocolieri e mangiafuoco. Ci sarà un “mini parco dei divertimenti con gonfiabili, scivoli e musica a non finire. Inoltre, grazie a “VitaminAnimation” i bambini potranno assistere a spettacoli con bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e truccabimbi.

Ma non è finita qui, perché durante la festa castelnovese il Museo della Maschera, in municipio, sarà aperto il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Inoltre la ristorazione sarà garantita dal Mc Castlein con gnocco fritto e patatine. I prodotti a marchio “Al Castlein” si potranno acquistare alla “Castlein Baita”, mentre per i bambini è stato organizzato il “Concorso mascherine” che prevede ricchi premi.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 6 euro (ridotto 5 euro) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.

La manifestazione si svolgerà nelle restanti quattro domeniche di febbraio: il 19 e il 26.