Casolare adibito a fienile danneggiato da incendio, stamane a Monzuno

Squadre dei Vigili del fuoco stamane sono intervenute in località castello di Elle in comune di Monzuno per l’incendio di un casolare adibito a fienile. L’azione delle squadre ha permesso il suo contenimento e impedito che si propagasse a strutture limitrofe. L’incendio ha comunque provocato danni ingenti alla struttura. Nessuna persona risulta coinvolta.