Vignola: carabinieri alle scuole superiori, incontrano gli studenti di quinta

Questa mattina, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, hanno incontrato gli studenti delle quinte superiori presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Vignola.

Tanti i temi trattati, tutti aventi come filo conduttore la legalità ed il rispetto delle regole, ma con particolari approfondimenti: – sul corretto utilizzo dei social e sulle implicazioni connesse con il tema della privacy, con un’ampia dissertazione sul nuovo reato introdotto dalla L. 69/2019, ovvero l’art. 612ter del codice penale “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (cd. revenge porn); – sulle ultime riforme del Codice della Strada (es. divieto di utilizzo esteso, alla guida, per tutti i device informatici come tablet e notebook); – sulla guida sotto effetto di alcolici e stupefacenti.

Agli studenti è stata altresì prospettata la possibilità di partecipare ai concorsi per l’accesso nell’Arma dei Carabinieri nei vari gradi.

All’incontro, fortemente voluto dal preside, Dr. Luigi Vaccari, hanno partecipato oltre 180 studenti, suddivisi in 11 classi.

Con grande partecipazione, i giovani hanno ascoltato le parole ed i consigli offerti dal Comandante della Tenenza Carabinieri di Vignola, il Tenente Riccardo Cappelletti.

Molti giovani hanno voluto conoscere i dettagli e le modalità di accesso nelle carriere dell’Arma dei Carabinieri, tanti altri hanno comunque posto domande su argomenti di interesse comune, dalle conseguenze per le infrazioni al Codice della Strada (provvedimenti di fermo sui veicoli, decurtazione di punti sulla patente, ecc…), ai rischi ed alle insidie che possono celarsi nella rete, con particolare riferimento alle inserzioni di vendita ed acquisto di prodotti on line (e-commerce).