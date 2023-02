Venerdì ad Albinea ritornano in biblioteca gli appuntamenti con la grande letteratura

All’interno della rassegna “Guarda un po’ chi c’è: Grandi Autori in Biblioteca” sarà ospite, in sala civica, Patrick Fogli, scrittore con numerosi romanzi di successo all’attivo, che presenterà la sua ultima fatica letteraria “Così in terra” edito da Mondadori: un romanzo profondo, che fa riflettere sullo scopo dell’esistenza. L’iniziativa si svolgerà venerdì 10 febbraio, alle ore 18. Lo scrittore sarà intervistato da Francesca Codeluppi della biblioteca Pablo Neruda.

IL ROMANZO

Tutto comincia in una giornata di primavera, con una giovane donna e un bambino che arrivano camminando in una grande casa vittoriana. È un orfanatrofio in cui la mamma e il figlio chiedono di poter riposare.

Quella notte la donna morirà e Daniel, 5 anni, senza nessuno che possa occuparsi di lui, crescerà lì, orfano, in mezzo a coetanei simili a lui solo in apparenza.

Daniel, infatti, è diverso da tutti. Ha davvero i super poteri dei super eroi che lo appassionano: riesce a causare delle azioni solo pensandole – a salvare vite, o decidere di non farlo – sente nella sua testa i pensieri di chi gli è vicino.

Da adulto metterà a frutto il suo segreto, diventando il più grande illusionista del mondo, ma non potrà mai raccontare a nessuno che il trucco non c’è: ci sono cose che, semplicemente, solo lui sa fare.

Paradossalmente, sul palco può essere sé stesso, mentre nella vita reale è costretto a fingere, consapevole che “Per nascondere una verità impossibile a volte basta una bugia grossolana”.

Cercherà per tutta la sua esistenza qualcuno come lui, senza riuscire a trovarlo e arriverà a chiedersi, lui ateo convinto, se quello che gli è capitato in sorte non sia davvero un miracolo: Come in cielo, così in terra…

Dopo averci stupito con un thriller anticonvenzionale come Il signore delle maschere, Patrick Fogli torna a sorprenderci con Così in terra, un’avvincente storia di formazione originalissima e spiazzante.

Un romanzo che, attraverso molteplici linguaggi, usando anche l’immaginario dei fumetti, ci porta a interrogarci sul significato della vita, la solitudine, l’unicità di ognuno di noi: su cosa può fare un essere umano, a cosa può credere, che cos’è davvero un miracolo e se può esistere in assenza di fede.

L’AUTORE

Patrick Fogli è nato a Bologna nel 1971. Laureato in ingegneria elettronica, vive sull’Appennino reggiano. Tiene, quando ha qualcosa da dire, un blog e si fa un punto di rispondere a chiunque gli scriva. Ha pubblicato i romanzi Lentamente prima di morire (Piemme, 2006), L’ultima estate di innocenza (Piemme, 2007), Il tempo infranto (Piemme, 2008), Dovrei essere fumo (Piemme, 2014), Io sono Alfa (Frassinelli, 2015), e A chi appartiene la notte (Baldini + Castoldi, 2018), che gli è valso il premio Scerbanenco e Il signore delle maschere (Mondadori, 2019).