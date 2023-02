Quattro giorni d’amore a Formigine

In occasione della festa dedicata a San Valentino, sono quattro i giorni di iniziative che animeranno la città con stand dei commercianti, mercatini, degustazioni alimentari dolci e salate e l’ormai immancabile “panchina degli innamorati”, dove scattare una foto ricordo con il suggestivo sfondo del Castello.

L’appuntamento, a cura di Proform, è in programma da sabato 11 a martedì 14 febbraio.

Tutti i giorni, dalle 17.30 alle 22, sulle mura del Castello verranno proiettate fotografie di coppie famose per fare sognare i più romantici, mentre per le vie del centro si potrà passeggiare ascoltando musica a tema in filodiffusione, in compagnia di artisti di strada, fotografie e installazioni. In piazza Italia, divertimento per bambini con giostre e gonfiabili. Domenica dalle 16, infine, è previsto uno spettacolo di bolle giganti.

“Anche quest’anno – afferma l’Assessore alle Attività produttive e Turismo Corrado Bizzini – i nostri commercianti si sono dati da fare per organizzare un evento ormai atteso e seguito. In un momento in cui le cronache sono colme di brutte notizie, celebrare l’amore, un tema apparentemente leggero, lancia un messaggio di unione importante. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile”.