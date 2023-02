Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 9 febbraio 2023

Cielo in prevalenza nuvoloso con residue e deboli nevicate nel primo mattino lungo i rilievi centro-orientali e sulla pianura romagnola, in progressivo esaurimento. Dalle ore pomeridiane diminuzione anche della nuvolosità fino a cielo sereno sull’intero territorio in serata.

Temperature minime attorno a 0 gradi sulle aree costiere e tra -2 e -4 gradi sulle pianure interne con gelate diffuse. Temperature massime comprese tra 2 e 4 gradi. In collina e montagna le temperature si manterranno su valori negativi per l’intera giornata. Venti inizialmente ancora settentrionali con rinforzi da nord-est su costa , mare e crinale appenninico. Ventilazione in attenuazione e progressiva rotazione dai quadranti occidentali nel corso della giornata. Mare mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)