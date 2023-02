La Giunta di Carpi approva le modifiche alla viabilità in Centro storico

La Giunta Comunale ha approvato la delibera intitolata “Modifiche alla viabilità e alla sosta in Centro Storico”, che prevede di ampliare la Zona a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali (Ap), modificare regole e tariffa oraria della sosta dentro e fuori il Centro, installare videocontrolli nei varchi di accesso, e nuove regole per entrare in Ztl e Ap con riferimento anche a permessi e autorizzazioni per transito e sosta.

Commenta Stefania Gasparini, Vice-Sindaco con delega a Viabilità e Centro storico: « Siamo soddisfatti per essere arrivati a una giusta mediazione tra i vari interessi di chi vive e lavora nel Centro, perché prima di giungere all’approvazione abbiamo raccolto e condiviso tutte le necessità ed eventuali problematiche. Un provvedimento che renderà il Centro sempre più attrattivo e moderno: il prossimo passo sarà quello di semplificare il più possibile i pagamenti e le modalità di richiesta dei permessi. La nuova Ztl sarà attivata una volta che tutto questi strumenti saranno messi a punto, riteniamo entro l’estate. »

L’estensione avverrà in due modi: alcune strade saranno “Ztl” per la prima volta, e alcune di quelle che lo sono già diventeranno “Area Pedonale” (v. allegato); fra le novità legate all’introduzione di nuovi stalli a pagamento (“strisce blu”), la divisione in zone con tariffazione inversamente proporzionale alla distanza: meno è “vicino” al Centro meno costa. Allo studio poi formule d’abbonamento e modalità per pagare slegate dal parchimetro (app per cellulari). A controllare che entri in Ztl o Ap solo chi ne ha diritto sarà poi installata una dozzina di videocamere che leggono e verificano la targa del veicolo.