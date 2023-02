Al Troisi di Nonantola sabato 11 febbraio “Per fame e per amore si fa tutto”

Sabato 11 febbraio alle 21:00 il Teatro Troisi di Nonantola ospiterà una delle tappe di “In Viaggio”, progetto regionale votato alla promozione della salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna, in scena “Per fame e per amore si fa tutto” della compagnia Il Dirigibile. Sceneggiatura liberamente ispirata a “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, autore di opere soprattutto comiche, ma che la compagnia ha voluto arricchire con contenuti più sociali.

In scena veri poveri nei panni di falsi nobili, piccolo-borghesi arricchiti e aristocratici in declino, dove la miseria si confronta con una realtà dove l’abito, l’ostentazione e l’apparenza la fanno da padrona. Una esilarante farsa che porta a scoprire la finzione e a svelare la verità. Da una parte la necessità di sopravvivere nell’indigenza e dall’altra quella di apparire per farsi accettare nella società che conta. Una commedia improntata all’ironia che fa ridere e allo stesso tempo riflettere.

Biglietteria Per fame e per amore si fa tutto € 5,00

viale Rimembranze 8, Nonantola: martedì dalle 16.00 alle 19.00 – giovedì dalle 16.00 alle 19.00. Nei giorni degli spettacoli di PROSA la biglietteria aprirà dalle 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Nei giorni di spettacolo del TEATRO RAGAZZI la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

È possibile effettuare prenotazioni tramite: e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it – telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria – messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798 – Vendite online su www.vivaticket.com