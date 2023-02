Volley, BSC Materials fa visita a Lecco nel turno infrasettimanale

Archiviata in fretta la sconfitta di domenica contro la capolista Trento, per la BSC Materilas Sassuolo è già tempo di pensare al prossimo impegno: il Campionato di Serie A2 preme sull’acceleratore e propone il quarto turno infrasettimanale della stagione. Domani – mercoledì 8 febbraio – le linci biancoazzurre faranno visita alla Oro Cash lecco, nel match valido per la settima giornata del Girone di ritorno. Fischio di inizio alle 20.30 al Palazzetto Comunale “Al Bione” di Lecco, con diretta streaming sul Canale Youtube “VolleyBall World Italia”.

A fare il punto della situazione in casa BSC Materials è come di consueto Coach Venco: “Questo è sicuramente per noi un periodo molto difficile da un punto di vista fisico e questo generare ovviamente difficoltà ad allenarsi: non potendo allenare il nostro gioco nel complesso, in questo momento ci stiamo concentrando sui fondamentali, ottenendo anche buoni risultati come con la battuta.

Sicuramente però è un momento difficile quindi il nostro obiettivo è quello di gestire il momento, avendo avuto negli scorsi mesi la bravura e la capacità di accumulare punti importantissimi. Domani scenderemo di nuovo in campo ed affronteremo Lecco: speriamo di fare una buona gara e di scendere in campo senza troppi pensieri. L’obiettivo deve essere quello di sfruttare la partita come un’occasione per recuperare pian piano il nostro modo di giocare”.