San Felice sul Panaro: al via il progetto “Nonno felice” all’Augusto Modena

Prenderà il via domenica 12 febbraio a San Felice sul Panaro, presso la casa residenza per anziani “Augusto Modena”, dalle 15 alle 17, il progetto “Nonno felice”. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Volontariato del Comune di San Felice in collaborazione con Asp Area Nord e vede l’attivo coinvolgimento di giovani sanfeliciani, cittadini e associazioni locali.

«Il progetto ha lo scopo di creare momenti conviviali e di serenità ai nonni ospiti dell’Augusto Modena» spiega l’assessore al Volontariato Elisabetta Malagoli. Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e prevedono l’organizzazione di differenti tipologie di attività ricreative come lettura, bricolage, canto, ascolto di musica, conversazione su temi della tradizione locale ed altro, per stimolare, coinvolgere e divertire gli anziani presenti.

Chi volesse aderire al progetto può scrivere una mail a elisabetta.malagoli@comunesanfelice.net.