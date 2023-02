Reggio Emilia: sarà rimpatriato un 27enne marocchino presunto autore di aggressione ai danni di un operatore del Reparto Prevenzione Crimine

In seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini, nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli della Polizia di Stato nella zona della Stazione Storica di Reggio Emilia e nelle aree adiacenti (via Turri e via Paradisi) in modo da assicurare una presenza quotidiana delle Forze dell’Ordine nella suddetta zona.

In particolare sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

Inoltre, proseguono gli specifici servizi straordinari svolti nella zona e tesi al controllo delle porzioni ad uso comune (ingressi, giardini, garage, scantinati ecc.), degli edifici ubicati in Piazzale Marconi e nelle zone adiacenti che, come più volte segnalato, vengono spesso indebitamente occupati da persone senza fissa dimora, molte delle quali dedite alla commissione di attività illegali.

Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore, nella serata del 3 febbraio, mentre il personale a disposizione del Reparto Prevenzione Crimine procedeva ai controlli in zona Stazione Storica, un giovane 27enne, alla vista dell’auto di servizio con colori di istituto, si è dato a precipitosa fuga al fine di sottrarsi al controllo. Agganciato da uno degli operatori riusciva a liberarsi colpendo l’agente che cadeva a terra urtando il ginocchio destro e riportando serie lesioni.

Gli altri equipaggi impegnati nel servizio, rintracciavano il giovane non lontano dal luogo della fuga. L’uomo, privo di documenti, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura. All’esito dei necessari accertamenti, l’uomo veniva denunciato. Gli ulteriori approfondimenti investigativi consentivano di accertare l’irregolarità sul territorio nazionale del 27enne, presunto autore delle lesioni ai danni dell’operatore del Reparto Prevenzione Crimine.

Nella giornata di ieri, al termine dei necessari adempimenti, il Questore di Reggio Emilia ha disposto nei confronti del 27enne, proveniente dal Marocco, l’accompagnamento presso il CPR di Roma da dove sarà rimpatriato verso il paese di origine.