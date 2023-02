Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 8 febbraio 2023

Inizialmente sereno con gelate mattutine poi già dal mattino tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa lungo i rilievi centro-orientali e sulla pianura Romagnola. Deboli nevicate saranno probabili a partire dalla mattinata su queste aree fino a quote di pianura sulla Romagna in intensificazione serale.

Temperature minime in ulteriore lieve diminuzione con valori compresi tra 0 gradi della costa e -2/-5 gradi delle pianure interne. Massime con valori compresi tra 2 e 5 gradi. In collina e montagna le temperature si manterranno su valori negativi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti settentrionali tendenti a rinforzare da nord-est su mare , costa e rilievi di crinale appenninico. Mare tra mosso e molto mosso.

(Arpae)