Nonantola Antica e 900: sabato 11, come ogni secondo sabato del mese

Sabato 11 febbraio dalle 8 alle 16, come ogni secondo sabato del mese, torna l’appuntamento con l’antiquariato “Nonantola Antica e 900”, proposto dalla Pro Loco di Nonantola e promosso dal Comune di Nonantola. Le bancarelle di oggetti antichi si snoderanno all’interno del centro storico, tra piazza Liberazione, via Marconi e piazza Aldo Moro.

Oggi, gli appassionati del genere si dividono tra collezionisti e investitori, con un interesse sempre vivo per il passato e le manifestazioni dedicate all’antiquariato. La ricerca di nuove combinazioni tra antico e moderno coinvolge designer, architetti e artigiani.

L’appuntamento sta diventando – spiega il Presidente della locale Pro Loco Roberto Comanducci – un punto di riferimento per il pubblico, ma anche per chi viene ad esporre a Nonantola. Infatti stanno aumentando le bancarelle, che ormai toccano i 50/60 espositori. Visto il successo registrato abbiamo deciso di far diventare la manifestazione un appuntamento fisso ogni secondo sabato del mese. E’ un format che piace ai cittadini, siamo felici anche perché Nonantola si presta proprio a questo tipo di iniziative essendo una città storica.