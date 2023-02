L’Ordine degli Ingegneri di Modena organizza un incontro sui Digital Twins, ultima frontiera dell’innovazione in campo industriale

Una replica virtuale di un oggetto fisico, capace di riprodurne in tempo reale le prestazioni e prevederne le evoluzioni future grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI), abbattendone costi di realizzazione ed impatto ambientale. Sono i cosiddetti gemelli digitali (digital twins), ovvero l’ultima frontiera dell’innovazione in campo industriale grazie alle potenzialità delle moderne tecnologie di simulazione ed alla possibilità di eliminare i test fisici, accorciare il time-to-market ed aumentare l’efficienza energetica.

I campi di applicazione dei digital twins sono pressochè infiniti, basti pensare ai simulatori di guida o di volo utilizzati in ambito automotive ed aerospaziale, ma possono essere impiegati anche nei settori edilizio, sanitario ed urbanistico: le repliche virtuali di ambiti urbani e dei relativi sistemi di viabilità, infatti, costituiscono uno strumento imprescindibile per lo sviluppo di una smart city. In un mondo in cui la trasformazione digitale è ormai ineludibile ed in cui prodotti e sistemi diventano sempre più complessi, connessi e intelligenti, l’implementazione dei Digital Twins risulta fondamentale per prendere decisioni basate sui dati utili per il futuro del prodotto e di sperimentare miglioramenti senza doverli testare sul prodotto stesso.

Ai gemelli digitali ed alle loro applicazioni in ambito tecnologico e produttivo, l’Ordine degli Ingegneri di Modena dedica un incontro di approfondimento dal titolo “Digital Twin: l’incontro tra fisico e digitale”, che si terrà giovedì 9 febbraio a partire dalle ore 15 presso la sede dell’Ordine (via P. Vivarelli 10).

Grazie al contributo di esponenti del mondo universitario, della ricerca applicata e dell’industria hi-tech, nel corso dell’incontro verranno illustrate potenzialità ed applicazioni dei cosiddetti gemelli digitali, analizzandone i modelli di progettazione e di raccolta dati, il processo di apprendimento automatico e di elaborazione delle informazioni, lo sviluppo di modelli predittivi delle prestazioni future e delle reazioni dell’oggetto o del sistema a determinate condizioni.

L’incontro è organizzato dalla Commissione Innovazione Tecnologica dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, con il contributo di ASTRA Research S.r.l. La partecipazione è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine: telefono 059/2056370; www.ordineingegnerimodena.it.