Lanciarono un tronco d’albero lungo le scale della stazione ferroviaria di Budrio: denunciati in cinque

I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna (Ordinaria e per i Minorenni) tre 18enni e due 16enni, accusati di danneggiamento in concorso. La denuncia è l’esito di un’indagine avviata dai Carabinieri per risalire ai responsabili di un episodio pericoloso per l’incolumità pubblica, avvenuto nel pomeriggio del 30 ottobre 2022, quando quattro ragazzi e una ragazza fecero rotolare un tronco d’albero per le scale del sottopassaggio della Stazione Ferroviaria di Budrio, fortunatamente, senza provocare feriti.

L’impatto del tronco che rotolava giù per le scale, fu talmente forte che alcuni gradini rimasero danneggiati. Analizzando le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno identificato cinque persone dei quali, all’epoca, uno solo era maggiorenne, due avevano 17 anni, prossimi al compimento della maggiore età, e altri due, tra cui una ragazza, ne avevano 16. Forse non pensavano di dover fare i conti con una denuncia penale per avere deciso di rallegrare una noiosa domenica di ottobre.