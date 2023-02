Reggio Emilia, giovane trovava con una decina di grammi di hashish durante i controlli della Polizia di Stato

Domenica pomeriggio, gli operatori della Squadra Volante impegnati nell’attività di controllo del territorio, transitando in via De Gasperi notavano tre giovani che, alla vista della Volante, tentavano la fuga verso il vicino parco. Prontamente fermati venivano identificati.

Al termine dei necessari controlli, una ragazza del gruppo – una 21enne residente a Reggio Emilia – veniva trovata in possesso di un involucro in plastica trasparente contenente 9,9 grammi di sostanza solida di colore marrone, che in seguito ai test effettuati dal locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica risultava hashish.

La giovane veniva segnalata alla locale prefettura per violazione dell’art 75 DPR 309/90.