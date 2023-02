Italia-Etiopia, Meloni “Rafforzare legame con un partenariato paritario”

ROMA (ITALPRESS) – “Le relazioni tra Italia e Etiopia che hanno avuto e hanno storicamente, possono intensificarsi ancora di più. Anche oggi abbiamo confermato la profondità dei legami che uniscono le nostre nazioni e i nostri popoli, sono legami storici che nel tempo si sono arricchiti grazie a un rapporto sempre più intenso sul piano economico e politico”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il Primo Ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali. “Questo governo intende rafforzarlo con uno spirito di partenariato paritario”, aggiunge.

“L’Italia è stata e continuerà ad essere al fianco di un’Etiopia unita e stabile, a maggior ragione in questa fase cruciale del suo percorso di pacificazione nazionale e di consolidamento democratico – ha sottolineato Meloni -. L’Etiopia è per noi un perno nella stabilità del Corno d’Africa, nella stabilità di tutto il Continente. Per questa ragione l’Italia intende sostenere il suo pieno sviluppo perchè abbiamo l’ambizione di essere un partner privilegiato e intendiamo svolgere il lavoro con sempre maggiore determinazione”.

“La giornata di oggi ci ha consentito la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta che da il via al nuovo programma triennale di cooperazione allo sviluppo in favore dell’Etiopia del valore di 140 milioni di euro, di cui 100 milioni a credito e 40 sotto forma di doni – ha detto ancora il premier -. Un programma di aiuti molto importante che conferma la nostra volontà di provare ad accompagnare il percorso di sviluppo dell’Etiopia”.

“La nostra visita è stata coronata di successo, abbiamo avuto una accoglienza calorosa e questo è l’inizio di un nuovo capitolo delle nostre relazioni. Abbiamo sottoscritto gli accordi di cooperazione in vari settori e quello che ho visto è il vostro impegno verso una amicizia, fiducia e rispetto reciproco. L’Italia ha fatto tante cose a testimonianza di questi sentimenti, è stata ed è con noi in modo solidale”, ha sottolineato il primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali.

“Quando noi veniamo in Italia ci sentiamo a casa”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).