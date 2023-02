Auto finisce fuori strada a Casina e prende fuoco: morta una donna

Una donna di 55 anni è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 a Casina, lungo via Antignola. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto, un’Audi, è uscita di strada finendo in una scarpata dove ha preso fuoco. Inutili i tentativi di soccorrere la donna. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Castelnovo Monti. Sui fatti la Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta.