Al via “Lapam Talk”, il nuovo format Lapam Confartigianato per un dialogo informale tra imprenditori

Il passaggio generazionale come crescita imprenditoriale sarà al centro del primo appuntamento della nuova iniziativa “Lapam Talk” che si svolgerà mercoledì 8 febbraio alle ore 18.30 a Reggio Emilia assieme a Daniela Diletti, imprenditrice fondatrice de “La Marchigiana”. L’evento, organizzato da Lapam Confartigianato, si svolgerà presso il locale Adognimodo, in Via Emilia all’Ospizio 51.

“Lapam Talk” è il nuovo format ideato da Lapam Confartigianato per far incontrare gli imprenditori in contesti informali, consentendo un maggior dialogo e un più facile scambio di opinioni e considerazioni su temi di stretta attualità.

Daniela Diletti è un’imprenditrice con l’intenzione di innovare il settore calzaturiero artigianale, attraverso l’impiego dei social media nella relazione con i clienti e l’uso di materiali di giacenza per una produzione di scarpe sostenibili e personalizzabili.

Laureata in Storia dell’Arte e in Architettura e Paesaggio, insegna Storia delle arti e delle tecniche presso lo IAAD di Torino e di recente ha fondato Gilda, un collettivo che vuole portare all’estero le micro imprese artigiane con una logistica ispirata ai tour delle rock band. Nel 2021 è tra le fondatrici e speaker di “Comari. Paesaggi di imprenditoria empatica” evento dedicato al dialogo tra territorio, competenze d’impresa e paesaggio.

L’evento è gratuito, previa iscrizione obbligatoria effettuabile dal sito www.lapam.eu.