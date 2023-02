Sereno o poco nuvoloso al mattino sui settori emiliani centro occidentali, con addensamenti più compatti sulle province orientali. Variabilità dal pomeriggio con nubi alternate a schiarite. Temperature minime stazionarie con valori tra zero e -3 gradi nella pianura emiliana, attorno a 2/4 gradi in quella romagnola. Massime in lieve diminuzione su valori attorno a 5 gradi. Venti deboli da est/nord est con temporanei rinforzi sul settore costiero. Mare da poco mosso a mosso.

(Arpae)