A fuoco nella notte il tetto di un edificio in via Gramsci a Reggio Emilia

L’incendio di una canna fumaria e della relativa copertura in legno, ha interessato nella notte un edificio residenziale di circa 200mq in via Gramsci 32 a Reggio Emilia. I vigili del fuoco di Reggio sono usciti poco prima della mezzanotte con 5 squadre e in supporto Guastalla e Luzzara. L’intervento è proseguito anche stamane con le ultime verifiche. Non si segnalano feriti.