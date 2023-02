A Marzo apertura del pronto soccorso di Scandiano, ad Aprile quello di Correggio

In merito alla riapertura dei Pronto Soccorso di Scandiano e Correggio, chiusi il 29 febbraio 2020, a seguito della pandemia COVID 19, la Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, come comunicato nei giorni scorsi dal Sindaco Matteo Nasciuti, si sta lavorando affinché sia possibile aprire il Pronto Soccorso di Scandiano il prossimo 20 marzo e quello di Correggio verosimilmente nel successivo mese di aprile, entrambi per 12 ore diurne.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto sta perfezionando, con gli uffici competenti, gli aspetti amministrativi e curriculari, in previsione di una fase di preparazione organizzativa, complessa e articolata per le stesse caratteristiche del servizio.

I Ps di Scandiano e Correggio torneranno così a riunirsi a quelli degli Ospedali di Reggio Emilia, Castelnovo Monti, Guastalla e Montecchio – che continueranno regolarmente la loro attività – riportando il sistema provinciale dell’emergenza-urgenza al periodo pre-Covid.