Volley, BSC Materials riceve domenica la capolista Trento

Archiviato il weekend di riposo in concomitanza con la Final Four di Coppa Italia, per la BSC Materials Sassuolo è tempo di tornare in campo ed iniziare un mese di febbraio che sarà letteralmente di fuoco per i numerosi impegni di campionato che vedranno impegnate le linci biancoazzurre – sei nel giro di 21 giorni.

Si inizia questa domenica alle 17: a quasi un mese dall’ultimo impegno casalingo – era l’11 gennaio per gli Ottavi di Coppa Italia – Capitan Dhimitriadhi e compagne torneranno a calcare il taraflex del Pala Paganelli e riceveranno la Itas Trentino. Un impegno subito ostico attende quindi le ragazze di Coach Venco, che si troveranno di fronte la neo capolista del Girone A: proprio nell’ultimo turno di campionato del 22 gennaio, le ragazzi di Coach Saja hanno guadagnato la testa del girone con 36 punti, grazie alla vittoria sul Club Italia ed alla contemporanea sconfitta di Brescia, fino ad allora in vetta.

Lato Sassuolo, l’obiettivo in casa BSC è quello di proseguire il buon percorso che le ragazze di Coach Venco stanno portando avanti: al momento le linci sassolesi occupano la seconda posizione in classifica generale, a pari punti con Busto Arsizio (32) e si presentano alla sfida contro Trento forti delle sette vittorie consecutive in Campionato.