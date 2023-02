Sicurezza urbana integrata a Bologna, via libera della Giunta agli Ausiliari di prossimità

La Giunta ha approvato la delibera che istituisce la figura degli Ausiliari di prossimità, per la partecipazione di cittadini volontari a progetti di sicurezza urbana.

Si tratta di risorsa aggiuntiva nell’ambito delle politiche per la sicurezza dell’Amministrazione, in quanto assicurano una presenza attiva sul territorio, che non sostituisce quanto ordinariamente svolto dalla Polizia Locale e dagli altri servizi del Comune.

Gli ausiliari di prossimità potranno essere impiegati in:

azioni di promozione della vivibilità e cura dello spazio pubblico , del rispetto della legalità, della civile convivenza e del corretto utilizzo e della fruizione collettiva degli spazi pubblici e dei beni comuni;

e servizi di presidio di alcune aree interessate da eventi con aggregazione sociale; attività di sensibilizzazione nei confronti di tutti i fruitori degli spazi pubblici, comprese le aree verdi, relativamente al loro valore storico-monumentale, al loro corretto utilizzo e al rispetto della convivenza civile e della inclusione e coesione sociale nonché relativamente al rispetto e alla sostenibilità ambientale (rifiuti, conduzione di cani e animali in genere, rimozione deiezioni canine, etc.), al riuso e alla condivisione di luoghi e beni pubblici;

segnalazione qualificata di situazioni di danneggiamento, pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento delle attività;

La partecipazione dei volontari, a titolo gratuito, è regolata attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione con le associazioni interessate, che metteranno a disposizione degli ausiliari i mezzi per svolgere il servizio. Ad oggi i soggetti coinvolti sono: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (AISA), Rangers, Corpo Pattuglie Cittadine, Associazione Cinofili San Gregorio Magno, Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A), Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe), Giacche Verdi, Finchè non capita a te.

Oggi alle 18:30 presso il campo Bernardi 1 all’interno della Lunetta Gamberini è previsto un incontro con i primi 90 volontari che riceveranno le pettorine da indossare durante il servizio. Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e la Capo di Gabinetto Matilde Madrid.