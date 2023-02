Reggio Emilia: trovato con oltre un etto di marijuana e 1.000 euro in contanti. Nuovi guai per un 22enne

Ieri verso le 18:00, una pattuglia della Volante della Polizia di Reggio Emilia, impegnata nell’attività di controllo del territorio, in zona villaggio stranieri ha fermato e identificato un giovane che si aggirava con fare sospetto. In seguito ai necessari controlli è emerso che il ragazzo, di 22 anni, aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed una segnalazione ai sensi dell’art 75 DPR 309/90 oltre ad un recente Avviso Orale emesso dal Signor Questore di Reggio Emilia. Addosso al giovane gli agenti rinvenivano 7 dosi di marjuana (per 46 grammi complessivi), 1000 euro in contanti e due telefoni cellulari di cui un iPhone bloccato e un mini telefono.

Con l’ausilio delle altre Volanti, il controllo veniva esteso al domicilio del giovane, nel corso del quale venivano rinvenuti un sacchetto di cellophane trasparente contenente 45 grammi di marjuana e un bilancino di precisione. Inoltre, in una intercapedine nel muro attiguo alla automobile nella disponibilità del ragazzo, veniva rinvenuto un altro sacchetto di cellophane trasparente contenente 45 grammi di marjuana e un altro bilancino di precisione identici a quelli rinvenuti in casa.

L’esame dei cellulari trovati faceva emergere chat contenenti messaggi riguardanti la cessione a terzi della sostanza stupefacente.

Al termine dei necessari accertamenti il 22 enne, presunto reo, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di cui all’art 73 co 5 DPR 309/90 (traffico e detenzione di sostanza stupefacente). Condotto al giudizio direttissimo, è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura cautelare dell’obbligo di firma.