Morta una delle ragazze investite domenica a Modena

È morta all’ospedale di Baggiovara dove era stata ricoverata in gravissime condizioni la giovane 17enne investita assieme ad un’amica la sera dello scorso 29 gennaio da un suv in viale Monte Kosica a Modena. L’amica della ragazza, di 18 anni, è ancora ricoverata in terapia intensiva sempre a Baggiovara.

Entrambe stavano attraversando sulle strisce pedonali al momento dell’investimento. Per chiarire la dinamica e per stabilire se il semaforo per i pedoni in quel momento fosse rosso o verde, gli agenti della Polizia locale si sono attivati acquisendo le immagini della telecamere presenti in zona ed ascoltato alcuni testimoni.