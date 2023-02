L’assessore Paolo Calavano ha ricevuto in Regione l’ambasciatrice della Lituania in Italia, Dalia Kreivienė

L’assessore regionale ai Rapporti con l’Unione europea, Paolo Calvano, ha ricevuto oggi a Bologna, nella sede della Regione, l’ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreivienė.

Si è trattato di una visita richiesta dall’Ambasciatrice, che si trova a Bologna per l’inaugurazione del Consolato onorario della Repubblica di Lituania previsto per oggi pomeriggio.

Con l’Ambasciatrice anche Valdemaras Juozaits, consigliere dell’Ambasciata, Laura Šerėnienė, addetta per gli Affari Politici e Ugo Ruffolo, Console onorario della Repubblica di Lituania.

Durante l’incontro è stata confermata la centralità, nelle relazioni tra Italia e Lituania, dello sviluppo di collaborazione nei settori economico, scientifico e dell’innovazione. Attenzione alla cooperazione culturale e alle necessità della comunità lituana in Italia. I lituani in Italia sono circa 5mila di cui oltre 500, il 10%, proprio in Emilia-Romagna.

L’ambasciatrice Dalia Kreivienė ha un’esperienza ventennale in ambito diplomatico. Ricopre anche il ruolo di Ambasciatore della Repubblica di Lituania per la Repubblica di Malta e per la Repubblica di San Marino.