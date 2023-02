Castelfranco, Borse di studio finanziate dalla Fondazione Angelo Risi: proroga per presentare la domanda

Nell’ottica di ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto/dovere di istruzione e formazione da parte dei giovani fino ai 18 anni, l’Amministrazione Comunale eroga borse di studio a favore di giovani studenti e studentesse residenti a Castelfranco Emilia che hanno frequentato la Scuola Secondaria di primo grado, statale o paritaria, nell’anno scolastico 2021/2022.

“L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia vuole contrastare all’abbandono scolastico precoce, per favorire la crescita personale delle ragazze e dei ragazzi ed il loro accesso al lavoro, riducendo così il rischio di aggravare disuguaglianze già esistenti.” spiega l’Assessore alla Scuola, Rita Barbieri “La percentuale media di abbandono scolastico in Regione Emilia-Romagna è del 9.9%, pari alla percentuale media europea. Va sottolineato però che l’obiettivo continentale, in vista del 2030, è stato abbassato dal 10% al 9%: raggiungere questo obiettivo significa, per il nostro Paese ridurre gli ampi divari territoriali che ancora resistono su questo aspetto, mentre a livello locale, investire maggiormente sui giovani in età formativa”.

Le borse di studio, in importo non inferiore a 200 euro, sono finanziate dalla Fondazione Angelo Risi, per un importo complessivo di 7.000 euro. La Fondazione opera nel settore della beneficenza e ha per scopo di provvedere, con le rendite del patrimonio, all’assistenza morale e materiale, all’educazione, all’avviamento al lavoro o ad una professione, esercitando la propria attività sotto forma di borse di studio.

Possono presentare domanda gli studenti meritevoli, residenti a Castelfranco Emilia, che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito una votazione non inferiore a 8/10, che non hanno fruito di altre borse di studio e che appartengono ad una famiglia con ISEE, in corso di validità non superiore a € 8.000,00.

Per favorire una maggiore divulgazione e informazione di questa opportunità a tutti gli studenti e le studentesse che hanno i requisiti, tenuto anche conto che è in corso l’elaborazione dei nuovi Isee in scadenza a fine anno, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prorogare i termini di raccolta delle domande di borsa di studio al 28 febbraio 2023.

Il modulo per compilare la domanda è scaricabile dalla sezione “Servizi Educativi e Scolastici” del sito web della Città di Castelfranco Emilia, alla voce “Borse di studio A.S. 2021-22”.

Le famiglie interessate possono presentare domanda sia in forma cartacea, consegnando il modulo compilato allo Sportello del Cittadino, oppure via mail alla PEC del Comune.