“Sir” Claudio domani sera al Braglia per Modena – Cagliari

Al Braglia domani sera arriva alla guida del Cagliari, l’eroe di Leicester ovvero “Sir” Claudio Ranieri.

Allenatore italiano capace di scrivere una delle pagine più incredibili nella storia della Premier League.

Nel 2016 riuscì a vincere il campionato inglese con la squadra locale di una cittadina locale, inizialmente partita per salvarsi e quotata come potenziale vincente in partenza 5000 a 1.

Un rosa composta prevalentemente da 11 storie molto particolari e con un costo complessivo di 26 milioni.

Alle 20:45 domani Ranieri e il suo Cagliari che rappresenta l’ultima sfida accettata da quello che risulta essere il più anziano allenatore tra serie A e B (71 anni), affronteranno il Modena di Tesser.

Immaginiamo che gli amanti del calcio non faranno mancare un saluto a questa leggenda ancora in attività, ma ovviamente solo fino al fischio d’inizio, poi conteranno solo i tre punti.

(Claudio Corrado)