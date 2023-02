Programma di chiusure notturne sulla A13 e sulla A14

Sulla A13 Bologna-Padova è stato aggiornato il programma di chiusure della stazione di Terme Euganee: sarà chiusa, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 febbraio;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 febbraio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Padova: Padova sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Monselice.

Sulla A14 Bologna-Taranto, invece, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 febbraio, per consentire la rimozione di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Rimini sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Valle del Rubicone.