Nuovo look e maggiore sicurezza nel centro di Vezzano sul Crostolo

La prossima settimana prenderà il via il cantiere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del centro di Vezzano sul Crostolo che vedrà coinvolte – in ordine di realizzazione – Piazza della Vittoria, Via Roma Sud e Piazza della Libertà.

L’intero intervento, del costo complessivo di Euro 195.000, è finanziato da fondi dell’Amministrazione Comunale con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, grazie alla richiesta e alla successiva assegnazione di un contributo previsto dalla Legge Regionale 41/1997 che finanzia progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali.

Si partirà quindi la prossima settimana con il Parco della Vittoria dove l’intervento consisterà nella riorganizzazione dei percorsi pedonali con l’abbattimento dei muretti e nel rinnovo dell’intera area giochi, senza toccare i verdi e ombreggianti alberi presenti; il tutto per rendere più accessibile, vivibile e sicuro il parco da parte delle famiglie e di tutti i cittadini.

Successivamente i lavori si sposteranno in Via Roma Sud, nel tratto tra Piazza della Libertà e la gelateria, dove la riqualificazione dell’area pedonale consisterà nella realizzazione di una nuova illuminazione “pedonale” con punti luce alti 1 metro.

L’ultima fase dei lavori riguarderà Piazza della Libertà con la ridefinizione della viabilità: qui si interverrà sulla segnaletica, per migliorare la sicurezza stradale, senza intaccare le pavimentazioni esistenti. Tra le novità in termini di viabilità vi è la svolta a sinistra, direzione Castelnovo né Monti, che sarà garantita solo da Piazza della Libertà e non più da Via Tintoria dove, essendo la visibilità scarsa, vi sarà invece l’obbligo di svolta a destra in direzione Reggio Emilia, nonché il ripristino del doppio senso di marcia in piazza.

Altra grande novità riguarda il ritorno del mercato cittadino del mercoledì mattina in Piazza della Libertà una volta terminati i lavori. Nel frattempo, a partire da mercoledì 8 febbraio, il mercato non sarà più in Piazza della Vittoria, occupata dal cantiere, ma nel parcheggio della zona sportiva di Via Tintoria dove si era già temporaneamente trasferito in tempo di pandemia.

Il progetto prevede infine la riqualificazione dell’impiantistica elettrica delle piazze con installazione di 2 torrette di fornitura di energia – di cui quella di Piazza della Libertà a scomparsa – a servizio del mercato e degli eventi cittadini.

Durante i lavori di Parco della Vittoria saranno garantiti gli accessi pedonali per gli studenti del plesso scolastico vezzanese così come in Via Roma Sud verrà salvaguardato l’accesso della clientela alle attività commerciale nonché dei residenti alle loro abitazioni.