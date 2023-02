Modena: nordafricano ferito a coltellate nella notte a Ponte Alto. E’ grave

La scorsa notte intorno all’una i sanitari del 118 sono intervenuti in stradello fiume a Ponte Alto, all’interno dell’ex Riad, per soccorrere un giovane 30enne nordafricano, colpito con diversi fendenti al capo alle mani. L’uomo è stato condotto in gravi condizioni all’ospedale Sant’Agostino-Estense di Baggiovara.

Non è chiaro il movente dell’aggressione ma è probabile che si debba cercare in un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. Sul posto gli uomini della Scientifica e della squadra mobile della polizia per far luce su quanto accaduto.

Alcune persone sarebbero state trovate sul posto stamane e condotte in Questura per essere ascoltate. I locali abbandonati dell’ex ristorante, ora posti sotto sequestro, da diversi anni sono luogo di ritrovo per clandestini e senzatetto.