Marzabotto, una panchina per Giulio Regeni

Domani, venerdì 3 gennaio, sarà installata nel viale della Lettura e dei Pensieri, strada che costeggia la sede del comune di Marzabotto, la panchina in memoria di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto il 3 gennaio 2016. L’appuntamento, fissato per le 11.30, è promosso dal comune di Marzabotto, dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, dall’A.N.P.I. di Marzabotto, dalla Scuola di Pace Monte Sole e dall’Associazione Familiari eccidi nazifascisti Grizzana-Marzabotto-Monzuno e zone limitrofe 1943-1944.