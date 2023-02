I quattro sindaci del Distretto ospiti del Rotary Sassuolo

Il Rotary di Sassuolo ha ospitato, l’altra sera, i quattro Sindaci del distretto ceramico: Maria Costi, Formigine; Gian Francesco Menani, Sassuolo; Francesco Tosi, Fiorano e Luigi Zironi, Maranello. Sono i Sindaci del territorio su cui operano i rotariani del club guidato, quest’anno, da Francesco Melandri.

In un clima di grande cordialità e collaborazione – che si traduce anche in numerosi progetti realizzati insieme dalle diverse amministrazioni – i primi cittadini hanno ricordato come l’emergenza Covid abbia posto sfide nuove che solo con una progettualità comune e pluriennale si possono affrontare. Tutti i sindaci hanno concordato sul fatto che non bisogna far pagare alle generazioni future le scelte fatte in questo momento storico, riferendosi in particolar modo ai fondi del PNRR che dovranno essere spesi e rendicontati entro il 2026. In tutti i comuni è stata fatta una grande lotta agli sprechi con l’obiettivo di ridurre l’indebitamento. Il meccanismo di ridistribuzione delle imposte sugli immobili (solo un terzo rimane nelle casse del Comune) ha provocato tagli consistenti nei trasferimenti dal Governo centrale e questo si ripercuote sui bilanci di tutte le amministrazioni locali.

Tanti gli investimenti fatti, dalla Piazza e la tangenziale sud di Formigine alla Piazza grande di Sassuolo fino ai servizi di supporto per le malattie degenerative e per la fascia di popolazione più fragile. Tanti investimenti anche sulle scuole e sulla viabilità, con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale.

Per il futuro i progetti più rilevanti riguardano il Teatro Carani, Casa Serena, l’Hospice a Fiorano, il plesso scolastico di Spezzano e l’ospedale di comunità di Gorzano, solo per citarne alcuni.

Ottimi i rapporti con il mondo delle imprese e del volontariato, un esempio virtuoso di comunità attiva e impegnata nell’interesse di tutti i cittadini.

Un impegno anche sui temi della sostenibilità come testimonia il protocollo sulle emissioni del distretto sottoscritto insieme a Confindustria Ceramica. Quattro comuni che rappresentano un territorio di 120.00 abitanti, ricco di eccellenze industriali fiori all’occhiello per l’intero Paese, dove la comunità fa la forza.